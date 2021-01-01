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كيف نطيل عمر شاشات الهواتف؟

الأحد 24 يناير 2021 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف نطيل عمر شاشات الهواتف؟



وكالات / سما /

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة اليوم من مشكلات في شاشات أجهزتهم، فما هي أفضل الطرق للحفاظ على عمر الشاشات وحمايتها من التلف؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ورئيس قسم Hi-Tech في موقع Mail.ru الروسي، دميتري ريابينين: "أصبحت مشكلة احتراق أو تلف الشاشة من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية في السنوات الماضية، وهذا يرجع إلى أن الناس باتوا يستخدمون هذه الأجهزة بشكل أكبر من ذي قبل ويبدلون أجهزتهم بصورة أقل، ونتيجة لذلك وبعد عامين من الاستخدام تبدأ المشكلات بالظهور في اللوحة الأم وشاشات تلك الأجهزة، وتظهر آثار تلك المشكلات على واجهة العرض في الشاشات".

وأضاف "في بادئ الأمر تظهر مشكلات الشاشة في المناطق التي تعرض فيها الألوان البيضاء والزرقاء بشكل أكبر، أي في مناطق ظهور لوحة المفاتيح والشريط العلوي من الشاشة حيث تظهر مؤشرات الساعة والتاريخ.. لا توجد طريقة لمعالجة تلك المشكلات بعد ظهورها، لكن يمكن إطالة عمر الشاشة والحفاظ عليها في حال اتباع بعض الخطوات والتوصيات البسيطة".

ومن الأمور التي تساعد على إطالة عمر شاشة الهاتف تبعا للخبير هو استعمال الخلفيات الداكنة في واجهات التشغيل، كما ينصح باستخدام مؤقت إيقاف تشغيل الشاشة الأوتوماتيكي الذي يقفل ويطفئ الشاشة في حال عدم استخدام الهاتف، ويفضل ضبط مدة  المؤقت عن ألا تزيد عن 5 دقائق، فهذه الأمور تساعد في الحفاظ على الشاشة من التلف تبعا له.

كما ينصح الخبير بعدم رفع معدل سطوع الشاشة في الهاتف بشكل كبير، وعدم استعمال خلفيات التشغيل التي تقوم بتغيير صور الخلفية أوتوماتيكيا بشكل مستمر.

وحذر ريابينين من شراء الهواتف التي تعرض على واجهات محلات الإلكترونيات، والتي تباع بأسعار مغرية عادة، فتلك الأجهزة غالبا ما تكون قد اشتغلت لفترات طويلة قبل بيعها، وتبعا له "إن لم تظهر المشكلات في هذه الأجهزة بعد شرائها مباشرة، فغالبا ستظهر بعدة عدة أشهر"، وعند شراء الهاتف تبعا للخبير "يفضل بأن تكون الشركة المصنعة للجهاز هي نفسها التي تنتج الشاشات وأجزاء الجهاز الأخرى".

#الهواتف #شاشات #الشاشة #التلف

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