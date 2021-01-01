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سوني تتحضر لدخول عالم 5G بهاتف متطور وأنيق

الأحد 24 يناير 2021 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوني تتحضر لدخول عالم 5G بهاتف متطور وأنيق



وكالات / سما /

تتحضر شركة سوني لإطلاق هاتفها الجديد من فئة Xperia، ليكون واحدا من بين أفضل الأجهزة الذكية المخصصة للعمل مع شبكات 5G هذا العام.

ومن المفترض أن يحصل هاتف Xperia 10 III المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (155.4/68.4/8.3) ملم، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6 المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيجهز هذا الهاتف بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها (2560/1080) بيكسل، أبعادها "21:9"، ومعدل سطوعها 457 شمعة/م تقريبا.

أما أداؤه الممتاز وقدرته على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية فسيضمنها معالج Snapdragon 690 5Gمن إنتاج Qualcomm، وذواكر وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، كما سيجهز بذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ومعالج رسوميات Adreno 619.

وسيحصل هذه الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (12+8+8) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وستزوده سوني يمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

#سوني #هاتف #Xperia 10 III #شبكات 5G #الشحن السريع

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