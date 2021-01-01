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تعرف على تصنيف بلاطة والأمعري بكأس الاتحاد الآسيوي

الأحد 24 يناير 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على تصنيف بلاطة والأمعري بكأس الاتحاد الآسيوي



رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, عن مستويات الفرق المشاركة في دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وحلّ فريق مركز بلاطة الفلسطيني "حامل لقب" دوري المحترفين في الضفة المحتلة بالتصنيف الثاني بجانب فرق الحد البحريني، والسيب العُماني، والمتأهل من الفيصلي الأردني والأنصار اللبناني، وفريق سوري، في منطقة غرب آسيا.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة البطولة عبر تقنية "الفيديو" يوم 27 يناير الحالي في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".

وارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات للبطولة من 36 إلى 39 ناديا، إذ تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط.

وتضم مجموعة غرب آسيا 12 فريقا مقسمين على 3 مجموعات، كون التصنيف الأول يضم السلط الأردني، والعهد اللبناني، وفريق سوري.

أما بخصوص الأمعري الفلسطيني, فهو ضمن المستوى الرابع, شريطة فوزه على الكويت الكويتي في لقاء الملحق المؤهل لدور المجموعات يوم 20 أبريل المقبل, ليضمن التواجد بجانب المحرق البحريني، والنصر العُماني.

#كأس الاتحاد الآسيوي #مركز بلاطة #المحترفين #شباب الأمعري

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