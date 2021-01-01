رابط مشاهدة مباراة الاتفاق والأهلي بث مباشر .. السعودية الرياضية 3

الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الاتفاق ضد الأهلي بث مباشر المقررة اليوم الأحد ضمن لقاءات الأسبوع 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2021.

مباراة الاتفاق والأهلي مباشر تبث الساعة 08:10 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين من استاد الأمير محمد بن فهد.

ولم يتفوق الاتفاق على الاهلي منذ موسمين، إذ كان الانتصار الأخير له عام 2018 بستة أهداف مقابل هدفين في الدوري، ثم خسر في كل اللقاءات اللاحقة دون أي تعادل سلبي أو إيجابي بينهما.

وفاز فريق الاتفاق على الرائد في الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وسبقه تعادل إيجابي أمام الباطن، فيما تغلب الأهلي على أبها بثلاثية نظيفة بعد تعادل سلبي مع المتصدر الهلال.

رابط مباراة الاتفاق ضد الأهلي مباشر:

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف خلف الشباب، بينما تراجع الاتفاق للمركز السادس برصيد 21 نقطة بالتساوي مع فريق التعاون.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي الجولة القادمة نظيره الباطن ثم يحل ضيفا على منافسه الوحدة، بينما يلتقي الاتفاق مع الاتحاد على ملعبه قبل مواجهة العين وأبها والهلال والفتح والتعاون.

وتجري مباراة الأهلي والاتفاق بعد نهاية ثلاثة لقاءات أخرى في الدوري السعودي، أبرزها النصر ضد الاتحاد، الفتح والرائد، أبها أمام القادسية، علما أنها ستغير كثيرا في جدول الترتيب.