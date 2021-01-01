ريال مدريد يوضح موقفه من زيدان عقب النتائج السلبية

وكالات / سما /

دعم نادي ريال مدريد الإسباني مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بشكل علني عقب التقارير التي أشارت إلى احتمالية إقالته من منصبه في أعقاب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية.

ولا يعيش ريال مدريد أفضل أيامه تحت قيادة زيدان، إذ جاءت نتائجه متذبذبة هذا الموسم، فيما جاء توديعه لكأس السوبر الإسباني من نصف النهائي على يد أتلتيك بيلباو ثم الإقصاء المهين من دور 32 لكأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو من الدرجة الثالثة ليثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل المدرب الفرنسي.

ونجح ريال مدريد في العودة لطريق الانتصارات، أمس السبت، حين تغلب على منافسه ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني، وهو اللقاء الذي غاب زيدان عن حضوره بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وعقب المباراة تحدث مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد إيميليو بوتراجينيو عن مستقبل المدرب الفرنسي قائلًا: “الجميع يعلم ماذا يعني زيدان بالنسبة لنا، ما نريده حاليًا منه هو أن يعود إلينا في أسرع وقت ممكن، نحن نعرف كيف هي كرة القدم، لقد عشنا معها لسنوات عديدة”.

وأضاف: “عندما لا يفوز الفريق علينا أن نستمع إلى التعليقات والإشاعات من كل الأنواع. يجب علينا أن نبقى متحدين ونعمل بجد”.