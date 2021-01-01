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السيتي ينجو من مفاجآت الكأس ويصعد للدور القادم

الأحد 24 يناير 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي ينجو من مفاجآت الكأس ويصعد للدور القادم



وكالات / سما /

تأهل نادي مانشستر سيتي إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشيلتنهام تاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور الـ32 من البطولة.

وسعى جوارديولا لتجنب مفاجآت الكأس بعد توديع آرسنال حامل اللقب، للمسابقة اليوم على يد ساوثهامبتون، ولذلك دخل المدرب الإسباني هذا اللقاء بتشكيلة شبه أساسية تضم الجزائري رياض محرز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع سيطرة مانشستر سيتي شبه الكاملة على مجريات الأمور من خلال الاستحواذ وإهدار الفرص، مع العلم أن اللقاء توقف بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية خارج الملعب.

وفي الشوط الأول، أحرز فريق تشيلتنهام تاون الذي يلعب في الدرجة الرابعة هدف التقدم عن طريق ألفي ماي في الدقيقة “59”، بعد رمية تماس ودربكة دفاعية تابعها في الشباك.

وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81، بعدما أرسل كانسيلو عرضية متقنة لفودين الخالي من الرقابة تماماً داخل منطقة الجزاء، ليسدد بسهولة في المرمى.

وأحرز السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما تلقى جيسوس بينية متقنة من فيرناندينيو، ليضعها في الشباك، وبعدها بخمسة دقائق، سجل فيران توريس الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف لهدف.

#مانشستر سيتي #كأس الاتحاد الإنجليزي #تشيلتنهام تاون

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