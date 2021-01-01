رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد بث مباشر التي تجري اليوم الأحد في سياق لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان).

مباراة الاتحاد والنصر مباشر تعرض عند الساعة 06:40 بتوقيت مكة على قناة السعودية الرياضية الأولى والثانية (KSA Sports HD) بصوت المعلق بلال علام وزميله سمير المعيرفي.

وذكرت القنوات السعودية أن المذيع عبد العزيز البكر يقود الاستيديو التحليلي لمباراة النصر والاتحاد، فيما يكون الزميل المراسل عبد العزيز الجميعة ناقلا للحدث من استاد مدينة الملك عبدالعزيز.

ويشارك في الاستيديو التحليلي، الكابتن بدر الحقباني وخالد الشنيف في زاوية التحليل الفني للقاء المرتقب، بينما تم اختيار عبد الحمن الزيد ليكون خبيرا تحكيميا؛ لتوضيح الحالات الجدلية.

رابط مباراة النصر ضد الاتحاد مباشر:

ولا يعد النصر الخصم السهل كما يظن البعض، إذ أنه يسعى إلى مواصلة التقدم بقوة نحو الصدارة، كونه أصبح في المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف أمام أبها والقادسية.

وكان الجميع يعتقد أن النصر لم يتمكن من العودة بعد الخيبات المتتالية في بداية دوري المحترفين، إلا أن الفارق بينه وصاحب الصدارة الهلال بات 9 نقاط فقط، قد تتقلص هذا المساء.

ويسعى الاتحاد في المقابل إلى العودة للمركز الثاني متفوقا على الأهلي والشباب، إذ يحتل الترتيب الرابع برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين فقط عن منافسيه، ويحاول تفادي أي خسارة.