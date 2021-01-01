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قلق في بريطانيا: اللقاح لا يمنع انتقال العدوى

الأحد 24 يناير 2021 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق في بريطانيا: اللقاح لا يمنع انتقال العدوى



وكالات

اعلن كبير الاطباء في بريطانيا اليوم (الأحد) أن هناك أدلة على أن لقاح كورونا لا يمنع انتقال المرض.

وقال إنه إلى جانب حقيقة أن اللقاح يقي من المرض ، فإن هذا لا يعني أنه يمنع انتشار الفيروس من قبل الملقحين.

واوضح البروفيسور جوناثان فان تام صحيفة The Guardian أنه وفقًا لذلك ، فإنه يقدر أنه حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سيتعين عليهم الاستمرار في الالتزام بإرشادات كورونا الصارمة ، حتى لا يعرضوا للخطر جميع السكان الذين لم يتم تطعيمهم بعد.

وقال إن الشخص الذي حصل على اللقاح يجب ألا "يستخف بالتعليمات ، ويشعر وكأنه خالٍ منها".

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