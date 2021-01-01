ملخص أهداف مباراة أبها والقادسية في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

خيم التعادل على مواجهة أبها والقادسية، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الأحد، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، في افتتاح الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل ثنائية أبها صالح العمري في الدقيقة (20) وسعد بقير في الدقيقة (42)، فيما سجل هدفي القادسية حسن العمري من ركلة جزاء في الدقيقة (50) وكارلوس أندريا في الدقيقة (59).

تقاسم الفريقان شوطي المباراة، فكان الشوط الأول لأبها حيث انتهى بتقدمه (2-0)، فيما كان الثاني قدساويا وتمكن لاعبوه من تسجيل هدفين، علما بأن ستراندبيرج أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (89).