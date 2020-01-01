الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال تشرين الثاني

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، إن الصادرات ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 بنسبة 18% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2019، وبلغت قيمتها 117.1 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 77% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين الثاني من عام 2020. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 94% مقارنة مع الشهر السابق، وبلغت قيمتها 26.4 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن الواردات انخفضت خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، وبلغت قيمتها 448.9 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2020. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2020 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين الثاني من عام 2019، وبلغ العجز 331.8 مليون دولار أميركي.