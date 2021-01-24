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فيديو: بوارييه يسقط ماكغريغور بالضربة القاضية

الأحد 24 يناير 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: بوارييه يسقط ماكغريغور بالضربة القاضية



أبوظبي/سما/


أسقط المقاتل الأمريكي، داستن بوارييه، منافسه الإيرلندي، كونور ماكغريغور، بالضربة القاضية، في النزال الثأري الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.

وثأر بذلك بوارييه من خسارته أمام ماكغريغور في النزال بينهما في سبتمبر 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة.

وهذا الفوز هو الـ27  لبوارييه خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، بينما مني ماكغريغور  بالهزيمة الخامسة في 27 نزالا.

#بوارييه #كونور ماكغريغور #داستن بوارييه #يو اف اسي #داستن بوارييه و كونور ماكغريغور

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