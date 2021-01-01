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أبو شحادة رئيسًا لحزب التجمع

الأحد 24 يناير 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو شحادة رئيسًا لحزب التجمع



القدس المحتلة / سما /

نجح سامي أبو شحادة في حصد أغلبية الأصوات في الانتخابات الداخلية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحد الأحزاب المنضوية تحت مسمى القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أبو شحادة يكون بذلك رئيسًا لقائمة التجمع لانتخابات الكنيست التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل.

ووفقًا للقناة، فإن أبو شحادة وصل إلى 230 صوتًا، مقابل 159 لصالح امطانس شحادة الذي خسر رئاسة الحزب.

وتضم قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، إلى جانب الرئيس أبو شحادة، هبة يزبك، ومحاسن قيس، وإياد رابي، وجمعة الزبارقة.

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