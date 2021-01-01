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مصر تبدأ حملة التطعيمات ضد كورونا اليوم

الأحد 24 يناير 2021 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبدأ حملة التطعيمات ضد كورونا اليوم



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (السبت)، إن بلاده ستبدأ اليوم الاحد ، حملة التطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا» وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.


وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، سجلت مصر أمس (الجمعة)، 748 حالة إصابة جديدة و52 وفاة.


وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طوّرتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) في ديسمبر (كانون الأول).


وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليوناً أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

#مصر #فيروس كورونا #حملة التطعيم ضد كورونا

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