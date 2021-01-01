  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يحقق فوزا عريضا على ألافيس ..فيديو

الأحد 24 يناير 2021 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحقق فوزا عريضا على ألافيس ..فيديو



مدريد/سما/

انتصر ريال مدريد، السبت، على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مينديزوروزا، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.


 
وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من كاسيميرو في الدقيقة الـ15، كريم بنزيما في الدقيقة الـ41، ثم إيدين هازارد في الدقيقة الـ45.
 
وفي شوط المباراة الثاني، ذلل ديبورتفو ألافيس الفارق في الدقيقة الـ59 بواسطة لاعبه خوسي ماتو، قبل أن يعود كريم بنزيما لهز شباك المحليين في الدقيقة الـ70 بهدف ثان له في المباراة ورابع لصالح "الميرنغي".
 


وبهذا، حقق النادي الملكي انتصاره الـ12 هذا الموسم، رافعا رصيده للنقطة الـ40 في وصافة الترتيب، مقابل 18 نقطة لديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الـ17.

#ريال مدريد اليوم #اهداف ريال مدريد اليوم #ريال مدريد والافيس #اهداف مباراة ريال مدريد والافيس #ملخص اهداف مباراة ريال مدريد والافيس

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..إصابات في انفجار عرضي هز بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

رسمياً.. السلطة تقدم شكوى ضد دولة عربية كبيرة للأمم المتحدة وهذا مفادها..

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

جيروزاليم بوست: خيبة أمل فلسطينية من ترشح الرئيس عباس للرئاسة مجددا

مشاهدة مباراة تونس والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

الأخبار الرئيسية

فتح

بالأسماء: فتح تعلن نتائج انتخابات اقليم نابلس

55

هآرتس تتساءل: هل هناك احتلال “متنور” وآخر مع أبرتهايد؟

ام الفحم

إضراب عام واستقالات جماعية... عرب 48 "ينتفضون"

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع