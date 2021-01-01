ريال مدريد يحقق فوزا عريضا على ألافيس ..فيديو

مدريد/سما/

انتصر ريال مدريد، السبت، على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مينديزوروزا، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.





وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من كاسيميرو في الدقيقة الـ15، كريم بنزيما في الدقيقة الـ41، ثم إيدين هازارد في الدقيقة الـ45.



وفي شوط المباراة الثاني، ذلل ديبورتفو ألافيس الفارق في الدقيقة الـ59 بواسطة لاعبه خوسي ماتو، قبل أن يعود كريم بنزيما لهز شباك المحليين في الدقيقة الـ70 بهدف ثان له في المباراة ورابع لصالح "الميرنغي".





وبهذا، حقق النادي الملكي انتصاره الـ12 هذا الموسم، رافعا رصيده للنقطة الـ40 في وصافة الترتيب، مقابل 18 نقطة لديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الـ17.