"أمان" تحذر من ظهور طفرة إسرائيلية لفيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

حذر تقرير رسمي لشعبة المخابرات الإسرائيلية "أمان"، من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا قد تنتشر بسرعة كبيرة وتسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات في الفترة المقبلة.

وبحسب التقرير - كما نشره موقع واي نت العبري - فإنه فات الآوان لوقف انتشار الطفرة البريطانية التي تغلغلت بشكل كبير، موصيًا مجلس الأمن القومي بالعمل على ضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج حتى وإن كانوا تعافوا من كورونا أو تم تطعيمهم.

وأكد التقرير أن الطفرة البريطانية لم يعد يمكن إيقاف انتشارها في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبًا للغاية.

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات حتى وإن استمرت عملية التطعيم باللقاح.