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رئيس أركان الجيش الاسباني يقدم استقالته بسبب لقاح كورونا

السبت 23 يناير 2021 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الاسباني يقدم استقالته بسبب لقاح كورونا



مدريد/سما/

قدم رئيس أركان الجيش الإسباني، الجنرال ميغيل أنخيل فيلارويا، استقالته اليوم السبت بعد أن وجهت له اتهامات بـ"تجاهل بروتوكول التطعيم ضد كورونا"، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في بيان.

وجاء في البيان أنه "بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع"، فيما أفاد مصدر في هيئة الأركان بأن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.

وكانت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قد طلبت من فيارويا توضيحات بعد تقارير إعلامية يوم الجمعة، أفادت بحصوله على التطعيم.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن استقالة فيارويا، دون أن تؤكد حصوله على اللقاح.

وقالت: "الجنرال لم يقصد أبدا الاستفادة من الامتيازات غير المبررة التي تضر بصورة القوات المسلحة وتشكك في شرف الجنرال".

وأشارت الوزارة إلى أن "فيارويا اتخذ قرارات نعتقد أنها صحيحة، لكنها أضرت بالصورة العامة للقوات المسلحة".

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