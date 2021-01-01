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للأسبوع الـ31 على التوالي مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في إسرائيل

السبت 23 يناير 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع الـ31 على التوالي مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

تجددت، الليلة، وللأسبوع الـ31 على التوالي، المظاهرات الإسرائيلية الرافضة لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمطالبة برحيله ومحاكمته.

وشارك آلاف الإسرائيليين في مختلف المدن الإسرائيلية بالمظاهرات احتجاج على سياسة نتنياهو، يحملون الأعلام الإسرائيلية، ومجسمات على شكل غواصة في إشارة إلى إحدى قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو.

وأفاد الإعلام العبري بأن المظاهرات التي خرجت للأسبوع الـ31 على التوالي، تأتي للاحتجاج على سياسات نتنياهو، لسوء إدارته جائحة كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد، وذلك رغم استمرار فرض السلطات الإسرائيلية لسياسة الإغلاق.

#المظاهرات ضد نتنياهو #فيروس كورونا #نتنياهو #اسرائيل

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