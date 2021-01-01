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هيرتسوغ: سأدرس الترشح لمنصب الرئاسة الإسرائيلية

السبت 23 يناير 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيرتسوغ: سأدرس الترشح لمنصب الرئاسة الإسرائيلية



القدس المحتلة /سما/

قال يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوكالة اليهودية، وزعيم حزب العمل الأسبق، مساء اليوم السبت، أنه سيدرس الترشح لمنصب الرئاسة الإسرائيلية.

وأوضح هيرتسوغ في حديث لقناة ريشت كان العبرية، أن قراره سيتخذ بعد الانتخابات العامة للكنيست والتي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأضاف "أفضل أن أرى كيف سيبدو النظام السياسي بعد الانتخابات، ثم سأتخذ قراري".

وكان عمير بيرتس زعيم حزب العمل السابق قرر هو الآخر الترشح لمنصب الرئيس الإسرائيلي بدلًا من رؤوفين ريفلين الذي سينهي مهامه الصيف المقبل، حيث سينتخب الكنيست بديلًا له.

#يتسحاق هيرتسوغ #اسرائيل #الوكالة اليهودية

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