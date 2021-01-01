الخارجية: وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل حاة وفاة، و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 360، وعدد الإصابات إلى 9306.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم للمواطن نيقولا بجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 115 في أميركا، فيما سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى 6312 إصابة.