  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الاسرائيلية: تسجيل 7,316 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بالكورونا منذ الأمس

السبت 23 يناير 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: تسجيل 7,316 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بالكورونا منذ الأمس



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7,316  إصابة جديدة، و67 حالة وفاة بالكورونا منذ الأمس، بسحب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، عن وزارة الصحة، أن 53 شخصا ماتوا بالكورونا في إسرائيل بالأمس، و14 شخصا اليوم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 4,326 حالة منذ بداية تفشي الوباء.
 
وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالكورونا ارتفع الى 593,578 إصابة، بينهم 76,783 إصابة نشطة، منهم 1,171 مريضا بحالة الخطر، و335 مريضا على أجهزة التنفس.
 
وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، الى أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد للكورونا، ارتفع الى 2.5 مليون مواطن.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2020 - 2021

شاهد..إصابات في انفجار عرضي هز بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

رسمياً.. السلطة تقدم شكوى ضد دولة عربية كبيرة للأمم المتحدة وهذا مفادها..

شاهد: ملكة جمال فلسطين تذبح عجلا وتوزعه على الفقراء احتفالا بالانفصال عن زوجها

هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟

جيروزاليم بوست: خيبة أمل فلسطينية من ترشح الرئيس عباس للرئاسة مجددا

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة تتحدث عن سلالة فيروس كورونا الجديدة وتبعث برسالة طمأنة للمواطنين

هل تم تحديد موعد زيارة لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة للقاء الفصائل؟

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

بايدن

السؤال الغبي بـ”الدليل الترامبي”.. هل سيكون بايدن “جيداً لإسرائيل”؟