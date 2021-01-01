الصحة الاسرائيلية: تسجيل 7,316 إصابة جديدة و67 حالة وفاة بالكورونا منذ الأمس

القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 7,316 إصابة جديدة، و67 حالة وفاة بالكورونا منذ الأمس، بسحب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، عن وزارة الصحة، أن 53 شخصا ماتوا بالكورونا في إسرائيل بالأمس، و14 شخصا اليوم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 4,326 حالة منذ بداية تفشي الوباء.



وبحسب الصحيفة، أضافت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالكورونا ارتفع الى 593,578 إصابة، بينهم 76,783 إصابة نشطة، منهم 1,171 مريضا بحالة الخطر، و335 مريضا على أجهزة التنفس.



وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، الى أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم المضاد للكورونا، ارتفع الى 2.5 مليون مواطن.