وفاة المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ متأثرًا بإصابته بكورونا

واشنطن /سما/

توفي المذيع الأمريكي الشهير لاري كينغ اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 87 عاما، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد وإدخاله للمستشفى.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأميركية التي شارك في تأسيسها وفاة "ملك الحوارات" في الولايات المتحدة، الذي ترك طبعته المميزة، محاورا شخصيات عالمية من كافة المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع.

يشار إلى أن لاري كينغ إعلامي ومقدم برامج إذاعية أمريكي بارز ولد في 19 نوفمبر 1933.

وبدأ العمل في قناة سي إن إن في العام 1985 وكان يقدم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف (Larry King Live) حتى العام 2010 لينتقل بعدها للعمل في قناة RT America (روسيا اليوم -أمريكا) حيث يقدم برنامج Politicking with Larry King الأسبوعي.