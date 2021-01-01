بلدية أم الفحم تدعو للإضراب احتجاجًا على جرائم القتل داخل المجتمع العربي

القدس المحتلة /سما/

دعت بلدية أم الفحم، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإضراب الشامل ليوم غدٍ الأحد، كخطوة احتجاجية على استمرار جرائم القتل في المجتمع العربي عمومًا وفي المدينة خصوصًا، والتي كان آخر الضحايا الشاب محمد ناصر أبو جعو اغبارية.

وأعلنت هيئة البث العبرية (مكان)، أنه من المقرر عودة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الاجتماع يوم الغد مع عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، بهدف مواصلة دراسة السبل الكفيلة لدحر العنف والجرائم المتفاقمة.

وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع بين رؤساء السلطات المحلية في منطقة المثلث، لبحث فحوى الرسالة التي سينقلونها إلى نتنياهو على خلفية التهديد بتقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على تفاقم آفة العنف وتقاعس الشرطة في التعامل معها.

يشار إلى أن قرية وادي سلامة شهدت ليلة عنيفة تخللتها أحداث عنف واعتداءات على الممتلكات الشخصية والعامة، فيما أقدم مجهولون على إحراق مكاتب المجلس الإقليمي مسغاف في القرية مما ألحق أضراراً جسيمة بالممتلكات حيث أتت ألسنة النيران على محتويات المكاتب بالكامل.

كما وأصيب فجر اليوم شرطي في سخنين، بجروح في رأسه ولحقت أضرار بسيارات دورية بوليسية خلال عملية فض شجار عنيف بين عائلتين شارك فيه عشرات الأشخاص وتخلله إلقاء حجارة وأغراض مختلفة.