مشاهدة مباراة منتخب الأردن ودينامو كييف الأوكراني الودية بث مباشر

عمان / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب الأردن ضد دينامو كييف الأوكراني الودية بث مباشر المقررة يوم الأحد 24 يناير 2021؛ في إطار تحضيرات "النشامى" للمنافسات الآسيوية المقبلة.

مباراة الأردن ودينامو كييف مباشر تبث على قناة الأردنية الرياضية المفتوحة (Jordan sport) وجميع منصات الاتحاد الأردني لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها يوتيوب.

وأفاد اتحاد الكرة بأن موعد مباراة منتخب الأردن الودية ضد بطل أوكرانيا يكون الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت عمان والقدس والقاهرة وبيروت، 04:30 لدى مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

وأشارت إلى أن مباراة المنتخب الأردني تقام في سياق المعسكر التدريبي المقام حاليا في الإمارات، لافتة إلى أن المدافع هادي الحوراني غادر التشكيلة إلى المستشفى؛ بعد إصابته بفيروس كورونا.

مباراة منتخب الأردن اليوم بث مباشر:

واستدعى الجهاز الفني عدد من اللاعبين الجاهزين للمشاركة في ودية الأردن ودينامو كييف، على رأسهم الحارس الدولي عامر شفيع وعلي علوان وأحمد عرسان ويزن النعيمات وحمزة الدردور.

كما ضمت التشكيلة، إبراهيم سعادة وأحمد سمير ويوسف أبو الجزر، ويوسف أبو جلبوش وطارق خطاب ورواد أبو خيزران، وفراس شلباية ومحمد أبو زريق ومحمد الزعبي وأحمد عبد الستار.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني بالمجموعة الثانية في تصفيات مونديال قطر 2022 برفقة نظيره الكويتي برصيد عشرة نقاط، بفارق نقطتين خلف العملاق الأسترالي وأمام نيبال وتاييه الصين.