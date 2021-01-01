الكشف عن عدد مصابي فيروس "كورونا" في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

بيروت /سما/

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم السبت، عن العدد التراكمي للإصابات بفيروس "كورونا" في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.

وأكدت المتحدثة باسم "أونروا" في لبنان هدى السمرا في تصريح صحفي، على أن العدد بلغ 150 وفاة و4313 إصابة منذ شباط/ فبراير الماضي.

وقالت إن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصًا منظمة الصّحة العالميّة واليونيسف، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانيّة، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات، منوهة إلى ن اللقاح سيكون بحسب الأولويات.

وتابعت: "لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، وسنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصّحة العالميّة بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين، وسيتم التلقيح عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها".

وذكرت "أونروا": "بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تلقيح جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا".