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مسؤولة روسية توضح حقيقة نجاعة اللقاحات الروسية ضد سلالات "كورونا"

السبت 23 يناير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة روسية توضح حقيقة نجاعة اللقاحات الروسية ضد سلالات "كورونا"



موسكو /وكالات/

قالت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي تاتيانا غوليكوفا، اليوم السبت إن اللقاحات الروسية ضد فيروس "كورونا" ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا، بما فيها الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأكدت غوليكوفا، في تصريح صحفي، على أنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري.

وتابعت: "الأبحاث حول مصدر الفيروس مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء".

وأطلقت روسيا منذ مطلع الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك، فيما سجلت اليوم لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أصبحت ثلاثة ملايين و698273 إصابة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

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