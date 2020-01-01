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مكتب كامالا هاريس "الغريب" يثير الدهشة!..صور

السبت 23 يناير 2021 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب كامالا هاريس "الغريب" يثير الدهشة!..صور



واشنطن/سما/

أثار مكتب كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض دهشة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وظهرت كامالا لأول مرة أمس الجمعة في مكتبها الجديد، ونشرت صورة عبر صفحتها في موقع "تويتر" مرفقة بتعليق: "صحبة المدير العام (لمنظمة الصحة العالمية) الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. ناقشنا كيف ستعمل الولايات المتحدة كشريك بناء لتقوية وإصلاح منظمة الصحة العالمية، والتي ستكون خطوة حيوية للسيطرة على فيروس كورونا".

ولفت مكتب كامالا أنظار متابعيها، حيث كان مكتبا بواجهتين، في شكل غير مألوف وغريب بعض الشيء.

ودخلت كامالا هاريس (56 عاما) التاريخ بأدائها اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن (78 عاما)، لتصبح أول امرأة وأول أمريكية من ذوي البشرة السمراء، وأول أمريكية من أصل آسيوي، تشغل ثاني أرفع المناصب في الولايات المتحدة.

وتطلعت كامالا هاريس، المولودة لأم وأب هاجرا إلى أمريكا من الهند وجامايكا، لأن تصبح أول امرأة تشغل مقعد الرئاسة في البلاد عندما نافست بايدن وغيره على ترشيح الحزب الديمقراطي في 2020.

ويرى كثيرون أنها مرشحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2024 إذا ارتأى بايدن ألا يرشح نفسه لفترة ثانية.



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#كامالا هاريس #بايدن #نائبة الرئيس الامريكي #جو بايدن #الكونغرس الأميركي #البيت الابيض
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