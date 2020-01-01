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تردد قناة عزام سبورت AZAM SPORT الناقلة لمباريات الهلال السوداني في الدورة الثلاثية 2021

السبت 23 يناير 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة عزام سبورت AZAM SPORT الناقلة لمباريات الهلال السوداني في الدورة الثلاثية 2021



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا تردد قناة عزام سبورت التنزانية AZAM SPORT الناقلة لجميع مباريات فريق الهلال السوداني في الدورة الثلاثية الأفريقية قبل انطلاق منافسات دور دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر رياضية إن تردد قناة عزام سبورت التنزانية الناقلة للدورة الودية الثلاثية على مدار نايل سات هو: 11387، مشيرة إلى أنه يمكن مشاهدة البث المباشر الخاص بها على موقع يوتيوب.

وتقول قناة عزام سبورت إنها مزود خدمة الأقمار الصناعية الرقمية الرائد في شرق إفريقيا ومقرها في دار السلام ، تنزانيا. تأسست في عام 2013، داعية الجميع إلى الإسراع في ضبط التردد الحالي.

وتضيف: نحن نقدم أفضل وأوسع نطاق من المحتوى وخدمة عملاء عالية الجودة ونستخدم تقنية جديدة مبتكرة لمنح العملاء تجربة تلفزيونية أفضل بأسعار معقولة وأحيانا قد تكون مجانية دون مقابل.

وتابعت قناة عزام التنزانية إنها تعد جزءًا من مجموعة شركات (Bakhresa) التي تتمتع بسجل حافل في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة إلى السوق في جميع أنحاء القارة الأفريقية السمراء.

وأردفت: نحن المذيعون الحصريون لدوري تنزانيا الممتاز المعروف باسم Vodacom Premier League، مؤكدة وجود تطبيق لمشاهدة المباريات على الهاتف المحمول للأندرويد.

وأفادت القناة الناقلة للدورة الثلاثية التي يشارك فيها الهلال السوداني وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي؛ للاستعداد جيدا قبل بدء دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021 لكرة القدم.

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