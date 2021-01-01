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صحيفة : تكنولوجيا متطوّرة أسهمت في إسقاط حوامة قرب الحدود مع لبنان

السبت 23 يناير 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : تكنولوجيا متطوّرة أسهمت في إسقاط حوامة قرب الحدود مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الجيش الإسرائيلي استخدم وسائل تكنولوجية متطورة في إسقاط حوامة صغيرة تسللت من حدود لبنان عصر أمس الجمعة.

وبحسب الموقع، فإن الحوامة تسللت مسافة 150 مترًا داخل الحدود قبل أن يتم إسقاطها، وأشار إلى أن لم يعثر بداخلها على أي متفجرات، بعد تفتيشها.

ورجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تكون الحوامة تسللت بهدف جمع معلومات، وأنه يتم فحص فيما إذا كان حزب الله يقف خلف تسييرها.


وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إسقاط حوامة صغيرة بدون إطلاق نار عليها، إذ وقعت حادثة مماثلة قبل شهرين

#يديعوت احرونوت #الجيش الاسرائيلي #اسقاط حوامة #لبنان

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