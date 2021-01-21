  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو يحدد المسؤول عن هزيمة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

السبت 23 يناير 2021 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يحدد المسؤول عن هزيمة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا



وكالات

حقق فريق ألكويانو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، مفاجأة مدوية، بإقصائه ريال مدريد، من دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولم تتقبل جماهير الريال خسارة فريقها المباراة بنتيجة 2-1، أمام فريق مغمور، في الشوط الإضافي الثاني، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لاسيما وأن ألكويانو خاض الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد رومان لوبيز.

ووجه عشاق ريال مدريد انتقادات لاذعة للاعبي الفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد هذا الإقصاء المرير من مسابقة الكأس، وكان الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكثر اللاعبين الذين طالتهم موجة الانتقادات، بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مسؤوليته عن تلقي شباك الريال للهدف الثاني في الدقيقة 115، لعدم مشاركته في التغطية الدفاعية رفقة زملائه في ركلة ركنية سبقت الهدف.


وأظهر الفيديو، مطالبة قائد نادي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، من مواطنه فينيسيوس، بالعودة لمساندة زملائه في الدفاع خلال الركلة الركنية، لكن اللاعب لم ينفذ التعليمات المطلوبة، الأمر الذي تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا متأخرا أنهى مشواره في مسابقة كأس إسبانيا.

#ريال مدريد #اسبانيا #كأس ملك اسبانيا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة

غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل محادثات قطرية - اسرائيلية بشأن قطاع غزة والمنحة القطرية

مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

هل يبحث اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ملف رواتب الموظفين؟

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

سلالة

الصحة: اكتشاف 17 إصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا قرب القدس

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

الإمارات

رسمياً.. السلطة تقدم شكوى ضد دولة عربية كبيرة للأمم المتحدة وهذا مفادها..

عاجل

شاهد..إصابات في انفجار عرضي هز بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

الصحة

الصحة تحذر من خطورة كورونا الجديدة بعد وصولها للضفة وهذا ما تخشاه..