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فلسطين من بينهم..ألمانيا تدرج 20 دولة في قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار كورونا

السبت 23 يناير 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين من بينهم..ألمانيا تدرج 20 دولة في قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار كورونا



برلين/سما/

أدرجت الحكومة الألمانية أكثر من 20 دولة بينها الولايات المتحدة في قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار الإصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضح معهد "روبيرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية، أمس الجمعة، أن قائمة مناطق المستوى العالي لانتشار المرض، والتي تم فتحها يوم 19 يناير وتضمنت في حينه فقط مصر، أدرجت فيها 20 دولة جديدة بينها فلسطين وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة والمكسيك وبوليفيا وكولومبيا و13 دولة أوروبية منها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا والبرتغال وسلوفينيا والتشيك.

ويتم بحق الدول الموضوعة في هذه القائمة تطبيق إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة إجراء فحوص لرصد المرض قبل السفر إلى ألمانيا.

وسابقا عملت ألمانيا فقط على تحديث قائمة مناطق المخاطر العالية للإصابة بفيروس كورونا، لكنها فتحت هذا الأسبوع تصنيفين جديدين وهما دول انتشار السلالات الجديدة ومناطق المستوى العالي لانتشار الإصابات.

#ألمانيا #فلسطين #انتشار كورونا #معهد ربيرت كوخ #وزارة الصحة الالمانية

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