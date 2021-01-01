  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

السعودية توضح موقفها مجددا من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

السبت 23 يناير 2021 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توضح موقفها مجددا من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل



الرياض/سما/

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن السلام بين المملكة وإسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.


وقال بن فرحان، في مقابلة مع قناة "العربية" نشرت الجمعة، ردا على سؤال حول توقيع عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إن هذا القرار سيادي للأطراف التي وافقت على هذا الإجراء، مبينا: "نأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام، وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا، وهو دولة فلسطينية بعاصمتها في القدس الشرقية".

وتابع: "نرجو أن يكون ما تم دافعا لإسرائيل إلى الانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعا. وأنا واثق من أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة على تحقيق ذلك مثلما حريصون عليه نحن".

وأوضح بن فرحان، ردا على سؤال حول وجود موعد لتوقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، أن هذا الأمر "مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن مبادرة السلام العربية تبقى العنوان العريض لعلاقة بلاده مع إسرائيل.

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

#الأمير فيصل بن فرحان #السعودية #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة

البرغوثي ودحلان التهديد لـ"أبو مازن"... مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة و حماس خارج المنافسة

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل محادثات قطرية - اسرائيلية بشأن قطاع غزة والمنحة القطرية

مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

ملخص أهداف مباراة المريخ وتوتي الخرطوم في الدوري السوداني 2021

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

الأخبار الرئيسية

ترامب

أول تعليق من ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض: "سنفعل شيئا"

هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

5

غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

هل يبحث اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ملف رواتب الموظفين؟