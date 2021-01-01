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"تيك توك" يثير عاصفة من الانتقادات في إيطاليا بعد حادث مأساوي

السبت 23 يناير 2021 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" يثير عاصفة من الانتقادات في إيطاليا بعد حادث مأساوي



وكالات

طالبت السلطات الإيطالية تطبيق "تيك توك" الصيني لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، بحظر حسابات جميع مستخدمي التطبيق الذين لم يتم التأكد من سنهم وذلك بعد وفاة فتاة عمرها 10 سنوات.

وقالت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيطالية في بيان، أمس الجمعة، إنه على الرغم من التزام "تيك توك" بحظر تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما إلا أنه كان من السهل مع ذلك التحايل على هذه القاعدة.

ونتيجة لذلك، قال "تيك توك" إنه اضطر إلى حظر حسابات المستخدمين الذين لم يتم التحقق من شخصياتهم وأعمارهم حتى 15 فبراير المقبل على الأقل في انتظار مزيد من المعلومات.

وتعود ملكية تطبيق "تيك توك" لشركة "باي دانس" الصينية وقد تزايد انتشاره بسرعة في جميع أنحاء العالم لا سيما بين المراهقين.

وجاء طلب السلطات الإيطالية بسبب وفاة فتاة اختناقا في باليرمو بصقلية في حادثة هزت البلاد.

وقال والداها إنها كانت تشارك فيما يسمى بتحدي التعتيم على "تيك توك" حيث وضعت حزاما حول رقبتها وحبست أنفاسها أثناء تصوير نفسها على هاتفها.

وفتح الادعاء تحقيقا في التحريض المحتمل على الانتحار ويسعي لمعرفة ما إذا كان أحدهم قد دعاها للمشاركة في ذلك التحدي.

#تيك توك #ايطاليا

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