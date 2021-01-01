ابنة هيفاء وهبي تحصد أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات من تقليدها لوالدتها من جديد... فيديو

وكالات

عادت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لتثير الجدل، بعد تقليدها لوالدتها في مقطع مصور جديد حصد آلاف المشاهدات في وقت قياسي.

وفي الفيديو الذي شاركته اليوم الجمعة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، تظهر زينب فياض مع ابنتها دانييلا وهما تغنيان إحدى أغنيات المطرب، حمادة نشواتي، ويظهر صوت فياض وهي تردد كلماتها، والذي شبهه متابعيها بصوت والدتها هيفاء وهبي، كما يرون أنها تقلد حركاتها وأصبحت قريبة من ملامحها.

وحقق الفيديو الجديد لابنة هيفاء وهبي أكثر من 350 ألف مشاهدة، بعد مرور 8 ساعات فقط على طرحها له عبر "إنستغرام".

وعلقت زينب فياض على الفيديو لمتابعيها: "هل اشتقتوا إلى فقرة "أنا ودانييلا"، شوفوا حركاتها بس نوتيلا وسكر محلي محطوط على كريمة وكل شيء حلو في حياتي".



يذكر أن زينب فياض علقت لبرنامج "إي تي بالعربي" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على التكهنات التي تتناول عودة العلاقات بينها وبين والدتها هيفاء وهبي، بعد أن غنت مع ابنتها دانييلا مقطعا من أغنية هيفاء "توتة"، قائلة: "يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني... ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".



وتابعت أنها متفائلة بشأن حدوث تصالح مع والدتها هيفاء وهبي، ولكنها تعتبر أن هذا الأمر تحديدا "خاصا ومقدسا" بحسب وصفها.

كما أشادت زينب فياض في نفس اللقاء ولأول مرة بوالدتها، الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع "التواصل الاجتماعي.

وأكدت فياض للبرنامج أن كل الذي يتابعونها على "السوشيال ميديا" بسبب والدتها.

وقالت: "الله إذا أحب عبدا حبب عباده فيه... وعباده يحبون أمي".

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها زينب فياض لقب "أمي" على والدتها هيفاء وهبي، بعد مقاطعة بينهما دامت لسنوات.