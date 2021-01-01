قصر "مطلي بالذهب" للبيع.. ومشكلة واحدة تواجه من يشتريه

وكالات

قصر مطلي من الذهب من الداخل، مع طاه خاص ورفيقته الأجنبية، عرض للبيع مقابل أقل من 3 ملايين دولار فقط.



بالتأكيد يمكن القول إن السعر "خيالي" للقصر المصمم وفق الهندسة المعمارية الباروكية والإمبراطورية، الكائن في منطقة إيركوتسيك الروسية، وذلك بكل معنى الكلمة.

ولكن كما هو معروف أيضا، إذا عرف السبب بطل العجب، ذلك أن المشتري لهذا القصر الفخم سيتعين عليه أن يتحمل العيش في ظل درجات حرارة تقل عن 50 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء.

من الخارج يبدو العقار، الواقع في منطقة بحيرة بايكال التي تعتبر أعمق بحيرة في العالم، حديثا وعصريا، ولا يبدو على الإطلاق كقصر مطلي من الذهب، وكل ذلك معروض للبيع بحوالي 2.88 مليون دولار، وفقا لصحيفة ذي صن البريطانية.

من الداخل، تم تصميم الديكورات الداخلية من الغرانيت والرخام "على طراز القصور، باستخدام عناصر من الطراز الباروكي والإمبراطوري" و"مواد فاخرة وباهظة"، حيث طلي بالذهب، ويحتوي على ثريات ضخمة وأرائك ملكية وكراسي بذراعين وسجاد مزخرف فاخر.

ويتكون القصر، الذي يقع على مساحة فدانين وتبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع، من 5 غرف نوم مع غرف تبديل ملابس وحمامات خاصة، كما يحتوي على قبو ومحطة كهرباء فرعية خاصة به.

أما حدائق القصر فهي مصممة بعناية وتتميز بكونها "أنيقة للغاية ومجهزة جيدا"، مع مروج خضراء وبركة فيها أسماك، وشلال وثلاث شرفات بالإضافة إلى ساونا بخار على الطراز الروسي للتدفئة في فصول الشتاء الباردة.

وأوضح الوكيل أن أسلوب بناء القصر "يبدو معقدا وباهظا جدا، ولكنه بسيط جدا بعد الزيارة"، مضيفا أن "المنزل مريح للغاية ومريح للعيش فيه واستقبال الضيوف".

أما مالك العقار، الذي تم تشييده قبل 11 عاما، فهو رجل الأعمال الروسي كاناغات رمضانوف، الذي ارتبط اسمه بمراكز التسوق والصيدليات وشركة الأمن في إيركوتسك.

وحول رغبة المالك ببيع قصره، قال الوكيل إنه يخطط للانتقال إلى مناخ أكثر دفئًا في منتجع سوتشي، المنتجع الرئيسي على البحر الأسود في روسيا.

















