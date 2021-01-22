ماهر البيطار من أصل فلسطيني.. إدارة بايدن تعيده لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن

واشنطن/سما/

سينضم إلى مجلس الأمن القومي، ماهر البيطار، الأمريكي من أصول فلسطينية، مديرا أول لجهاز الاستخبارات في المجلس، وفق اختيار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.



وكان البيطار يشغل مستشارا عاما للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وسبق أن قاد الادعاء في قضية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب كبيرا للمستشارين القانونيين لرئيس لجنة الإستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.





ويعود البيطار إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك اوباما، ونائبا لسفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور خلال عملها في مجلس الأمن القومي.

وكان البيطار أيضا قد عمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية. وقال عنه دان غولدمان الذي عمل كبيرا للمحامين في قضية عزل ترامب الأولى: "محام لامع، وخبرته في اللجنة ستمنح مجلس الأمن القومي الجديد نظرة ثاقبة على التغييرات في مجتمع الاستخبارات على مدى السنوات الأربع الماضية".

وحظي تعيينه بتعليقات عربية على "تويتر":

ماهر البيطار في الصورة مع عائلته .. هو الرئيس التنفيذي لمجلس الأمن القومي الأمريكي في إدارة بايدن. فلسطيني أمريكي وكان المستشار القانوني للديمقراطيين وأدار ملف عزل ترمب الأول في مجلس النواب بقيادة آدم شيف. سيكون تحت يد البيطار كل تسجيلات مكالمات الرؤساء الأمريكيين مع زعماء العالم pic.twitter.com/tnTvJMrAnI — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) January 22, 2021

#أميركا #العرب



ثالث تعيين لأميركي عربي الأصل في "مطبخ" إدارة جو #بايدن.

ماهر البيطار ينضم ككبير مستشارين لشؤون الاستخبارات في فريق #الأمن القومي، بعد تعيين ريما #دودين نائبة مدير الشؤون القانونية في البيت الأبيض، ودانة شباط عضواً في فريق كبار المستشارين القانونيين. — إياد أبو شقرا (@eyad1949) January 22, 2021

#الفلسطيني الاميركي يتألق مرة ثانية!!! مبروك ماهر البيطار https://t.co/AhUyevCzMN — ABEER KAYED د.عبير كايد (@abeerkayed48) January 23, 2021