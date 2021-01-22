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ماهر البيطار من أصل فلسطيني.. إدارة بايدن تعيده لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن

السبت 23 يناير 2021 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماهر البيطار من أصل فلسطيني.. إدارة بايدن تعيده لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن



واشنطن/سما/

سينضم إلى مجلس الأمن القومي، ماهر البيطار، الأمريكي من أصول فلسطينية، مديرا أول لجهاز الاستخبارات في المجلس، وفق اختيار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. 
 

وكان البيطار يشغل مستشارا عاما للديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وسبق أن قاد الادعاء في قضية مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب كبيرا للمستشارين القانونيين لرئيس لجنة الإستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.


 

ويعود البيطار إلى مجلس الأمن القومي، الذي سبق وعمل فيه بصفته مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك اوباما، ونائبا لسفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور خلال عملها في مجلس الأمن القومي.

وكان البيطار أيضا قد عمل مسؤولا للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية. وقال عنه دان غولدمان الذي عمل كبيرا للمحامين في قضية عزل ترامب الأولى: "محام لامع، وخبرته في اللجنة ستمنح مجلس الأمن القومي الجديد نظرة ثاقبة على التغييرات في مجتمع الاستخبارات على مدى السنوات الأربع الماضية". 

وحظي تعيينه بتعليقات عربية على "تويتر":

#ماهر البيطار #بايدن #مجلس الامن

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