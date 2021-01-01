قناة "نسمة" التونسية تروج لعارضة اسرائيلية !

تونس/سما/

أثارت قناة «نسمة» غضباً في الشارع التونسي، بعد نشرها خبراً عن فتاة اسرائيلية تدعى يائيل شلبيا تفاخرت القناة بأنها «أجمل فتاة في العالم... من تونس».

ففي خبر نشرته القناة التونسية على موقعها الإلكتروني اليوم وأرفقته بصور شخصية لعارضة الأزياء الإسرائيلية، بعنوان «أجمل فتاة في العالم: أنا «إسرائيلية من تونس»، لفتت الى أن شلبيا تتحدر من أسرة يهودية وتعيش في الكيان الصهيوني و«لديها عائلة كبيرة في تونس».

وكانت الشابة قد تصدرت قائمة TC Candler، كأجمل 100 وجه في العالم، ونقل الموقع التونسي فحوى حديث العارضة مع صحيفة The Sun البريطانية، عن تفاجئها باللقب وأسباب اختيارها، مع «أن الجمال فردي للغاية وكل النساء جميلات» وفق ما قالت.

كما خصص الموقع حيزاً للإضاءة على طريقة نشأة العارضة الإسرائيلية، في فلسطين المحتلة، ضمن «اسرة متحدة» و«تأكل الطعام التقليدي». طبعاً، كل هذه المعلومات التي نشرها الوقع التونسي، لم تسهم سوى في الترويج أكثر لهذه الشابة الإسرائيلية، ولم يعرف بعد أسباب افراد هذه المساحة الترويجية لها إن كان في الصور الشخصية أو في المعلومات. طبعاً، أثار الخبر غضب الشارع التونسي الذي هاجم القناة، ومعلوم أن تونس من بين الدول التي ترفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي ولديها مواقف صلبة من القضية الفلسطينية.