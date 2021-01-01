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"يسرائيل هيوم":ضباط الموساد والشاباك سيرشدون الممثلين في هوليوود

السبت 23 يناير 2021 04:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم":ضباط الموساد والشاباك سيرشدون الممثلين في هوليوود



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم " العبرية إن لجنة من ضباط سابقين في أجهزة الموساد، الشاباك والاستخبارات في الاحتلال ودول العالم شكلت مؤخراً لتقديم استشارات وتوجيهات لممثلين ومخرجين لأفلام عالمية.

وأضافت الصحيفة العبرية، يوم أمس الجمعة، 22 يناير 2021، أن هذه اللجنة ستقوم بتقديم استشارات وتوجيه عن قرب لممثلين ومخرجين لأفلام عالمية عن التجسس. 


 
ونقلت الصحيفة عن "أفنير أبراهام" الذي عمل سابقاً في جهاز الموساد لـ 28 عاماً أنه قرر إقامة هذه اللجنة بالتعاون مع شخصيات على علاقة بمنظومات الأمن والتجسس.

وتضم اللجنة ضباط سابقين في أجهزة الشاباك والموساد، إضافة إلى عناصر سابقين في جيش وشرطة الاحتلال، وكذلك تضم مسؤولين سابقين من أجهزة أمنية عالمية مثل السي آي إيه. 

وذكر "أبراهام" للصحيفة أن منتجي عدة أفلام في هوليوود طلبوا منه إيصالهم لضباط سابقين في أجهزة الاستخبارات المختلفة للحصول على مساعدتهم من أجل إنتاج وإخراج أفلام خاصة بالتجسس والعملاء، مضيفاً أنه يمنع عليه الكشف عن هذه الأفلام التي تلقت مساعدات من عملاء وضباط سابقين. 


 
وقال "أبراهام" إن أشخاص من دبي طلبوا مساعدته في إنتاج فيلم عن السعودية، مشيراً إلى أن هناك أفلام أخرى انتهى العمل عليها وهناك أفلام ما زالت تحت العمل.

#اسرائيل اليوم #الشاباك #الاستخبارات #الاحتلال #الموساد #اتفاقات ابراهام

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