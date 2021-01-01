  1. الرئيسية
  2. الصحة

اتفاق بين "الصحة العالمية" و"فايزر": تأمين 40 مليون جرعة للدول الفقيرة

الجمعة 22 يناير 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين "الصحة العالمية" و"فايزر": تأمين 40 مليون جرعة للدول الفقيرة



جنيف /سما/ أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف "فايزر- بايونتيك" اليوم، الجمعة، اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال رئيس فايزر، ألبرت بورلا، في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 في المئة ستباع "بسعر الكلفة" على أن تسلم خلال الربع الاول من هذا العام.

وأقيمت منصة "كوفاكس" في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار أمامها أيضا مع مصنع اللقاحات في الهند "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" للحصول على مئة مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا- أكسفورد". ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الأول من العام أيضا. ولكن على منظمة الصحة العالمية أن تعطي قبل ذلك موافقتها الطارئة على هذا اللقاح بحدود منتصف شباط/فبراير.

وحتى الآن، وحده لقاح "فايزر-بايونتيك" حظي بموافقة المنظمة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس: "ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التلقيح".

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

البرغوثي ودحلان التهديد لـ"أبو مازن"... مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة و حماس خارج المنافسة

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل محادثات قطرية - اسرائيلية بشأن قطاع غزة والمنحة القطرية

مشاهدة مباراة الجزائر والنرويج بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

الأخبار الرئيسية

هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

5

غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

هل يبحث اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ملف رواتب الموظفين؟

حماس تكشف تفاصيل لقاء رئيس مكتبها السياسي هنية وملادينوف بشأن الانتخابات..