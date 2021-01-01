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بينها بلد عربي.. ألمانيا تصنف 20 دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا

الجمعة 22 يناير 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينها بلد عربي.. ألمانيا تصنف 20 دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا



برلين /سما/ د ب أ

صنفت الحكومة الاتحادية الألمانية لأول مرة أكثر من عشرين دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة لفيروس كورونا اعتبارا من الأحد المقبل نظرا لتزايد أعداد الإصابة بعدوى كورونا فيها، ما يعني أن القادمين من هذه الدول ستطبق عليهم قواعد دخول أكثر صرامة من القادمين من دول أخرى.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني على موقعه بشبكة الإنترنت اليوم الجمعة أن هذه الإجراءات ستشمل كلا من جمهورية التشيك المجاورة والبرتغال المحببة لدى الألمان لقضاء العطلات، وإسبانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول .

#المانيا #فيروس كورونا #مصر

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