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وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني

الجمعة 22 يناير 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني



تونس /سما/

 أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونظيره التونسي الجرندي.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وضرورة البناء عليها.

كما تناول الاتصال الاستعدادات التي تقوم بها كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، من أجل عقد اجتماع وزاري عربي وجاهي في مقر الجامعة العربية لرأب الصدع العربي وتعزيز التضامن العربي خاصة حول القضية الفلسطينية، وأهمية التأكد من توفر كافة معززات النجاح وضمان خروج الاجتماع في إعادة التأكيد على وقوف جميع العرب مع القضية الفلسطينية ودعمهم لها والتزامهم بها وبمبادرة السلام العربية.

واتفق الوزيران على أهمية التحضير الجيد لاجتماع مجلس الأمن يوم السادس والعشرين الجاري برئاسة تونس، وتنسيق المواقف بين الدولتين لضمان نجاح الاجتماع والتأكيد على مشاركة أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية، والتأكيد على دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي.

#تونس #عثمان الجرندي #الشعب الفلسطيني #القضية الفلسطينية

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