انخفاض أسهم تويتر بعد حظر ترامب وسط احتمالات بمزيد من التنظيم بعد هجوم الكابيتول

قامت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة (تويتر) التي منحت دونالد ترامب على مدار الأربع سنوات الماضية مجالًا واسعًا لحشد المؤيدين من ناحية ونشر معلومات مضللة وإثارة الاضطرابات من ناحية أخري، بتعليق مؤقت لحساب الرئيس الأمريكي الذي يتابعه نحو 88.6 مليون متابع، وهددت الشركة بفرض حظر دائم بعد استخدمه للمنصة لإثارة حشود عنيفة اقتحمت مبنى الكابيتول.

وقال الموقع إنه طلب حذف عدة تغريدات مسيئة، وأكد متحدث باسم ترامب لاحقًا أن ترامب حذف ثلاث تغريدات مما يعني أنه سيستعيد امتيازات النشر الخاصة به بعد 12 ساعة تعليق، وقالت الشركة أيضًا إنها ستمنع الرئيس بشكل دائم إذا انتهك مرة أخرى سياسة النزاهة المدنية التي تحظر التدخل في الانتخابات.

لقد كان موقع تويتر محوريًا في رئاسة ترامب، حيث أفادت الشركة بأن تفاعل المستخدمين كان قويًا في شكل ساعات لا حصر لها، اتخذ الموقع نهجًا خفيفًا في تعديل حسابه، وغالبًا ما يجادل بأنه كمسؤول عام يجب منحه مجالًا واسعًا للتحدث.

تحول في سياسة تويتر

لكن مع اقتراب ترامب من نهاية ولايته ومع تنامي الضغط العام ضد المنصة تغير التوازن، ففي الربيع الماضي بدأت الشركة في تطبيق ملصقات تحذير على تغريدات الرئيس في محاولة لتصحيح مزاعمه المضللة قبل الانتخابات.

يمكن القول أنه كان له تأثير معاكس، حيث دفع ترامب إلى الانتقام بأمر تنفيذي ومزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات، ومع وصول هذه الادعاءات إلى ذروتها من خلال إثارة أعمال شغب كاملة، شهد يوم الأربعاء 6 يناير أكثر التحركات عدوانية حتى الآن من قبل تويتر وشركات أخرى لكبح ترامب، ولأول مرة منذ أربع سنوات يبدو أن ترامب بحاجة إلى استرضاء تويتر أكثر مما يحتاجه تويتر لإرضائه.

وعلى الرغم من أن تويتر كانت أول منصة وسائط اجتماعية كبرى تعاقب الرئيس على أفعاله، إلا أن العقوبة لم تكن الأشد حتى مساء الجمعة 8 يناير لقد تطلب الأمر فقط منه إزالة ثلاث تغريدات عدوانية، يليها عدم القدرة على التغريد لمدة 12 ساعة.

منصات التواصل الاجتماعي الأخرى تحذو حذو تويتر

حتى عندما قضى ترامب معظم يوم الخميس في فترة توقف على تويتر، ذهب إلى عدد من المنصات الأخرى منهاSnapchatو Twitch ولكن تم حجبه تمامًا، Shopify أغلقت متاجرها عبر الإنترنت المرتبطة بالرئيس، وأعلن مارك زوكربيرج أنه سيتم منع الرئيس من النشر على فيسبوك وانستجرام لمدة أسبوعين على الأقل إن لم يكن "إلى أجل غير مسمى".

اتخذ كل من تويتر وفيسبوك ويوتيوب خطوات لحذف بعض منشورات الرئيس الأخيرة أو تقييدها في خضم أحداث الأربعاء، لكن هذه التحركات لم تهدأ الدعوات لحذف حساباته كليًا.

قامت المنصات الاجتماعية الرئيسية بقمع انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، ووسعت جهودها في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير في الكابيتول، لكنآبل وجوجل من بين آخرين تركوا ثغرة كبيرة مفتوحة وهي ملفات البودكاست.

تتيح لك ملفات البودكاست التي توفرها شركتا التكنولوجيا العملاقة الدخول إلى عالم نظرية المؤامرة والانغماس في مزاعم الرئيس دونالد ترامب الكاذبة عن انتخابات مسروقة والاستمتاع بالتطرف الآخر، لا تزال الحسابات التي تم حظرها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التضليل الانتخابي أو التهديد أو التسلط وخرق القواعد الأخرى موجودة أيضًا كملفات بودكاست متاحة على منصات عمالقة التكنولوجيا.

انخفاض أسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي

تراجعت أسعار تداول المؤشرات الخاصة بأسهم التكنولوجيا وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين 11 يناير، حيث تواجه تدقيقًا جديدًا لأدوارها في الهجوم العنيف الذي وقع من قبل أنصار الرئيس "دونالد ترامب" على مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث كان الكونجرس في منتصف التصديق على فوز الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب بايدن.

بعد شهور وسنوات من الضغط علق الموقع حساب الرئيس ترامب وأزال جميع تغريداته السابقة، مشيرًا إلى مخاوف من أنه كان يحرض على العنف، فيسبوكأوقفه عن النشر على الأقل حتى نهاية فترة ولايته، وفي الوقت نفسه علقت Amazon Web Services أو AWS ليلة الأحد علاقتها كمضيف ويب لخدمة الدردشة Parler، مما أدى إلى تعطيل الإنترنت، وقامت كل من شركة Alphabet Google و Appleبإزالة تطبيقParlerمن متاجر التطبيقات.

على الرغم من أن هذه أحداثًا أكثر صدمةً بكثير، إلا أننا قد نكون على شفا تغيير في قواعد المشاركة على الإنترنت منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يكون هناك تداعيات على تلك الشركات في واشنطن في عام 2021.

تراجعت أسهم تويتر في بداية التداول يوم الإثنين بعد أن حظرت الشبكة الاجتماعية بشكل دائم "دونالد ترامب" المستخدم الأعلى شهرة، مما أثار مخاوف من شأنها الإضرار بالمستخدمين ونمو الإيرادات.

انخفض السهم بنسبة تصل إلى 12٪ في السوق المفتوح في 11 يناير، لكنه تمكن من التعافى إلى حد ما لينهي اليوم منخفضًا بنسبة 6.4٪ ليصل سعر السهم إلى 48.18 دولار، يأتي التراجع بعد أن شهدت أسهم تويتر زيادة بنسبة 37٪ في الشهرين الأخيرين من عام 2020.

كما تراجعت أسهم فيسبوك التي علقت حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام وليس لديها خطط لإلغاء تجميدها بنسبة 4٪ يوم الاثنين، لينخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ ويتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.25٪ في نفس اليوم.

توقعات بتراجع أسهم تويتر

ينظر المستثمرون إلى إقلاع تويتر لترامب إلى جانب إزالة حسابات من شركات أخريعلى أنه عائقًا محتملاً لنمو المستخدمين بحلول عام 2021، خاصة بعد أن أصدر تويتر حظرًا دائمًا على ترامب مشيرًا إلى انتهاكه المتكرر للقواعد والمخاطر بأن الرئيس المنتهية ولايته قد يحرض على مزيد من العنف بعد أعمال الشغب الدامية في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير.

بعد حظر دونالد ترامب تراجعت المعلومات المضللة عن الانتخابات عبر الإنترنت بشكل كبير، أشار العديد من المحللين إلى أن تويتر في خطر فمثلما سارع المستثمرون الإعلاميون إلى بيع أسهم شركة فوكس كورب بعد الانتخابات بسبب مخاوف من انخفاض نسبة المشاهدة على قناة فوكس الإخبارية بعد خسارة الرئيس في الانتخابات، فإن أسهم تويترقد تتعرض لبيع مماثل.

على الرغم من خطر حدوث اضطراب من المجتمع المحافظ بالنسبة لتويتر، فإن النشطاء السياسيين الأقوياء سيبقون على الموقع لمحتوى آخر، فمن المحتمل أن يأتي مغردين آخرين ويمكن أن يحلوا محل ترامب، كما أن حساب الرئيس المنتخب "جو بايدن" على تويتر أضاف أكثر من 4 ملايين متابع منذ تأكيد فوزه بانتخابات 2020 في منتصف نوفمبر.

وخلال تعاملات الربع الرابع من عام 2020 قفز السهم متجاوزًا الارتفاع المتوقع في إعلانات العلامة التجارية عام 2021، وعودة أحداث مثل أولمبياد طوكيو الصيفية وبطولة NCAA لكرة السلة للرجال، لكن في الوقت نفسه، تواجه الشركة مخاطر تنظيمية متزايدة وتواصل تتبع المنافسين مثل فيسبوك في تحقيق الدخل من قاعدة مستخدميه، من المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج الربع الرابع من عام 2020 في 9 فبراير بعد إغلاق السوق.