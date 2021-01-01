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الخارجية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

الجمعة 22 يناير 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 9273، وثبات عدد الوفيات عند 359.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى إيطاليا سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات إلى 233، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بعدم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 114، والإصابات 6297 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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