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شرطة اسرائيل تطالب بالتشديد ضد مخترقي الاغلاق

الجمعة 22 يناير 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة اسرائيل تطالب بالتشديد ضد مخترقي الاغلاق



القدس المحتلة / سما /

دعا مفتش الشرطة الاسرائيلية يعكوف شبتاي اليوم حكومة نتنياهو الى تشديد الخطوات ضد المؤسسات التي تخرق تعليمات وزارة الصحة.

وقال ان "العنف الممارس ضد افراد الشرطة خلال تطبيقهم هذه التعليمات خلال الأيام الاخيرة يستحق اشد تعابير التنديد" مؤكدا "ان الشرطة لم تسلم به".

وتعهد في بيان أصدره "في اعقاب اعمال الشغب العنيفة التي وقعت في "بنيه براك" الليلة الماضية بالتعامل مع مظاهر كهذه بيد من الحديد وبحزم في كل مكان وفي أي وسط كان من خلال تطبيق القوانين بصورة متساوية."

واكد ان "الشرطة ستتحرك لمحاسبة أي شخص يحاول المس بافرادها الذين يعملون على ضمان صحة الجمهور."

#الشرطة الاسرائيلية #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

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