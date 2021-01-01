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الصحة العالمية: لا أدلة على ان لقاح كورونا ساهم في وفاة مسنين

الجمعة 22 يناير 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: لا أدلة على ان لقاح كورونا ساهم في وفاة مسنين



القدس المحتلة / سما /

 قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها لا ترى أدلة على أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر/بايونتك، قد ساهم في وفاة مسنين، وحثت في نفس الوقت على الاستمرار في استخدام اللقاح.

ونشرت المنظمة تقريرا نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، وجاء فيه "تقارير الوفيات تتماشى مع معدلات الوفيات المتوقعة لجميع الأسباب، بجانب توافقها مع أسباب الوفاة في المجموعة الفرعية من الأفراد الضعفاء والمسنين".

وأضاف التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية العالمية لمنظمة الصحة الخاصة بأمان اللقاحات، "المعلومات المتاحة لا تؤكد دورا مساهما للقاح في الوفيات التي تم الإبلاغ عنها".

وكانت اللجنة قد اجتمعت الثلاثاء، لبحث تقارير وفاة المسنين الذين عانوا من أمراض شديدة، بعد تلقيهم لقاح كورونا بوقت قصير.

وقالت السلطات النرويجية إنه من الممكن أن تؤدي الآثار الجانبية للقاح إلى تفاقم الأمراض الكامنة.

وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت الأسبوع الماضي، وفاة 23 شخصا في أنحاء البلاد، بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الأولى من فيروس كورونا المستجد.

ومن أجل التخفيف من القلق إزاء اللقاحات، قالت هيئة الدواء النرويجية، إن مرض كوفيد-19 أخطر بالنسبة للمرضى إذا قورن بالأعراض الجانبية للقاح.

يذكر أنه عقب تشريح 13 جثة، أشارت تحقيقات السلطات النرويجية، إلى وجود أعراض جانبية مشتركة بين الوفيات، ربما قد ساهمت في ردود فعل شديدة لدى كبار السن والضعفاء، وفقا لبيان هيئة الأدوية النرويجية.

#منظمة الصحة العالمية #لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايرز

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