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مشاهدة مباراة المريخ وتوتي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الجمعة 22 يناير 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ وتوتي بث مباشر في الدوري السوداني 2021



الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة المريخ وتوتي الخرطوم بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 19 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ وتوتي مباشر تبث الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الخرطوم على قناة الملاعب الرياضية السودانية من ملعب نادي الهلال دون حضور الجماهير لكلا الفريقين.

وتعتبر هذه المباراة الأولى بين المريخ وتوتي إذ لم يسبق لهما أن لعبا معا في الدوري السوداني تاريخيا كون الأخير صعد حديثا للدوري الممتاز وكان في مسابقة الدرجة الأولى المحلية.

وأعلن الفرنسي ديديه غوميز عن تشكيلة المريخ لمواجهة توتي في الدوري الممتاز، وتضمنت، منجد النيل، أحمد تمبش، أمير كمال، عبدالرحمن كرنقو، عبدالمنعم طبنجة، ضياء الدين محجوب.

مباراة المريخ السوداني مباشر:

ويشارك في هذه الموقعة "العقرب" بعد انتهاء فترة العقوبة التي كانت مفروضة عليه في الأسابيع الماضية، لكن الأحمر يفقد خدمات نجمه عماد الصيني بسبب استمرار معاناته مع الإصابة.

وكان المريخ قد تغب على هلال الأبيض في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالتالي رفع رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة في المركز الأول بفارق واحدة أمام الخرطوم الوطني وهلال الساحل.

يشار إلى أن مباراة المريخ ضد توتي الخرطوم تجري مع لقاء آخر في الدوري السوداني، إذ يحل مريخ الفاشر ضيفا ثقيلا على أهلي مروي على ذات الملعب ويسعى إلى تحقيق النقاط الثلاث.

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