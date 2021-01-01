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مشاهدة مباراة الوحدات والأهلي بث مباشر في نهائي دوري كرة السلة 2021

الجمعة 22 يناير 2021 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات والأهلي بث مباشر في نهائي دوري كرة السلة 2021



عمان / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة الأهلي والوحدات بث مباشر في نهائي كرة السلة 2021 دوري كومهو الأردني الممتاز لحساب الجولة الثالثة الحاسمة التي تقام في صالة الأمير حمزة بالعاصمة.

مباراة الوحدات والأهلي مباشر في كرة السلة تبث على قناة الأردن الرياضية (jordan sport) دون حضور جماهير، إذ يسعى الأخير إلى حسم لقب الدوري المحلي لصالحه قبل اللجوء للتأجيل.

ويسعى الوحدات إلى الفوز بالتالي تأجيل حسم المنافس للبطولة رسميا، إذ تشير التوقعات إلى أن الأهلي سيفعلها وينهي المسابقة بطلا لها، على الرغم من الاستعدادات غير المسبوقة لدى خصمه الصعب.

وأفادت قناة الأردن الرياضية بأن موعد مباراة النهائي بين الوحدات والأهلي، الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك عقب نهاية لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بين الجبيهة وكفر يوبا الجارية حاليا.

مباراة الأهلي والوحدات كرة السلة مباشر:

وأشارت القناة إلى أنه يسبق مباراة الاهلي والوحدات بكرة السلة استيديو تحليلي يتحدث فيه نجوم الفريقين القدامى حول فرص الانتصار أو التعادل بين الطرفين وإمكانية عودة أي منهما إلى المنافسة.

وكان الأهلي قد تغلب على الوحدات في المباراة النهائية الأولى بنتيجة (77-62)، وفي الثانية (82-65)، وكذلك الثالثة (81-56)، بينما يحاول اليوم إنهاء الجدل والتتويج بلقب البطولة كما المعتاد مؤخرا.

في المقابل، حال نجح نادي الوحدات في الفوز على الأهلي الليلة، فإنه سيتجه إلى مباريات أخرى أولها يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى ثالثة محتملة بتاريخ 28 يناير / كانون ثاني الجاري بشروط.

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