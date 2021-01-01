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اسرائيل تستعد لتطعيم طلاب المدارس

الجمعة 22 يناير 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تستعد لتطعيم طلاب المدارس



القدس المحتلة /سما/

قالت مصادر عبرية ان صناديق المرضى في اسرائيل تستعد لبدء استقبال طلاب المدارس من ١٦-١٨ عاما لتلقي اللقاح اعتبارا من الأسبوع القادم وقبل بدء امتحانات "البجروت" والثانوية العامة.

وأضافت ان "كل طالب ملزم بتصريح من ولي الامر وفي المرحلة الاولى سيتم التطعيم في صناديق المرضى ".

في المرحلة التالية سينتقل التطعيم الى المدارس بالتنسيق مع ما يسمى الجبهة الداخلية ونجمة داود الحمراء.

كذلك سيتم دعوة طلاب التربية الخاصة من نفس الجيل للتطعيم وربما طلاب الصفين الثالث والرابع .

كما سيتم خلال الأسبوع القادم الانتهاء من الخطة اللوجستية لاقرار تفاصيل حملة التطعيم المدرسية بشكل نهائي.

#اسرائيل #لقاح كورونا #طلاب

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