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نائبة جمهورية بالكونغرس تطالب بعزل بايدن

الجمعة 22 يناير 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة جمهورية بالكونغرس تطالب بعزل بايدن



واشنطن /سما/

رفعت عضوة الكونغرس الأمريكي الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، دعوى تطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، تتهم فيها الرئيس المنصب حديثا وعائلته بارتكاب جرائم فساد.

وقالت غرين في تغريدة عبر (تويتر): "لقد قدمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور".

واعتبرت غرين أن "بايدن غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما".

كما هاجمت حفل تنصيب بايدن، قائلة: "بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا ورفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف".

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