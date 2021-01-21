شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب ويتعهد بالثأر لسليماني

طهران /سما/

نشر حساب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لاستشهاد جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي” مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لاستشهاد القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا باستشهاد الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك.. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب"، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة. نقلا عن "الجزيرة مباشر".

????انتقام حتمی است



قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشان را پس بدهند.

اگر چه کفش پای سلیمانی هم بر سرِ قاتل او شرف دارد؛ اما بالاخره غلطی کردند، بایستی #انتقام پس بدهند؛ #هم_آمر_هم_قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس بدهند.

۱۳۹۹/۰۹/۲۶ pic.twitter.com/i2DYpPSBhw — KHAMENEI.IR‎ | سایت (@khamenei_site) January 21, 2021





