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شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب ويتعهد بالثأر لسليماني

الجمعة 22 يناير 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف يشبه ترمب ويتعهد بالثأر لسليماني



طهران /سما/

نشر حساب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي على تويتر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لاستشهاد جنرال إيراني كبير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي” مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لاستشهاد القائد العسكري الكبير الجنرال قاسم سليماني في الهجوم بالعراق.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا باستشهاد الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك.. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب"، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة. نقلا عن "الجزيرة مباشر".



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#علي خامنئي #دونالد ترامب #اغتيال سليماني #قاسم سليماني #ايران

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