  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع معاريف الأسبوعي: حزب الليكود يحصل على أعلى مقاعد بالكنيست

الجمعة 22 يناير 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف الأسبوعي: حزب الليكود يحصل على أعلى مقاعد بالكنيست



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، ارتفاع قوة حزب الليكود الانتخابية، وحصوله على أعلى عدد مقاعد بالكنيست، في الانتخابات القادمة.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل الليكود على 31 مقعدا في الانتخابات القادمة للكنيست الرابعة والعشرون.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون بقية النتائج على النحو التالي: تكفاه حدشاه 16 مقعدا، يش عتيد 16، يمينا 11، القائمة العربية 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتتا 7، ميرتس 5، كحول لفان 4، الإسرائيليون 4 مقاعد.  
 
وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت 41% من الجمهور الإسرائيلي، لصالح بنيامين نتنياهو.

#استطلاع راي #الليكود #نتنياهو #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

مصادر تكشف تفاصيل لقاء الرئيس بوفد المخابرات المصرية والأردنية مؤخرًا

الأخبار الرئيسية

قطر

قناة اسرائيلية تكشف تفاصيل محادثات قطرية - اسرائيلية بشأن قطاع غزة والمنحة القطرية

مجلة أمريكية تزعم بوجود 4 تهديدات وجودية متزامنة تواجه "إسرائيل" خلال العام 2021

توزيع الكمامات الواقية من سلاح كيميائي (أ.ب.)

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

تطبيع

صحيفة عبرية: حملة التطبيع بدأتها زيارة ابن سلمان لـ"إسرائيل" في 2017

البرغوثي ودحلان التهديد لـ"أبو مازن"... مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة و حماس خارج المنافسة